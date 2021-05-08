Світоліна посіяна під п'ятим номером на турнірі WTA1000 в Римі
Укрінформ
Відбулося жеребкування тенісного турніру Internazionali BNL d'Italia - WTA1000 у столиці Італії із призовим фондом 1 млн 835 тис 490 дол.
Перша "ракетка" України Еліна Світоліна посіяна під п'ятим номером і стартує з другого кола, передає Укрінформ.
Суперниця українки визначиться в матчі Аманда Анисимова (США) - Ван Цян (Китай).
Турінр у Римі триватиме 10-16 травня. Його чинною чемпіонкою є Сімона Халеп з Румунії.
Фото: Getty Images.