Англійці готові прийняти вирішальний матч у себе.

Фінал Ліги чемпіонів можуть перенести зі Стамбула у Велику Британію чи Португалію, передає ESPN.

У фіналі зіграють «Челсі» і «Манчестер Сіті». Очікувалося, що кожен з клубів відрядить на гру по чотири тисячі фанатів. А на сам фінал пустять до 25 тисяч глядачів.

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Але через складну ситуацію c COVID-19 британці внесли Туреччину в «червоний» карантинний список, що зобов'язує всіх гравців і фанатів проходити обов'язковий 10-денний карантин після повернення в Англію.

Англійська Футбольна асоціація і УЄФА обговорюють можливе перенесення гри до Великої Британії. Також фінал вдруге поспіль може пройти в Лісабоні.

Стадіон «Вемблі» точно не зможе прийняти фінал через заплановані на ньому матчі плей-офф між клубами Англійської футбольної ліги.

Фінал Ліги чемпіонів запланований на 29 травня. У півфіналі «Манчестер Сіті» пройшов «ПСЖ», а «Челсі» - «Реал».

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