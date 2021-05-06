Фінал Ліги чемпіонів відвідають 25 тисяч глядачів
Укрінформ
Фінальний матч зіграють на Олімпійському стадіоні в Стамбулі 29 травня.
«Челсі» і «Манчестер Сіті» отримають по чотири тисячі квитків для своїх уболівальників на фінал Ліги чемпіонів. Очікується, що відвідати фінал зможуть близько 25 тисяч чоловік, повідомляє theathletic.com.
В півфіналах «Челсі» переміг «Реал» (1:1, 2:0), а «Манчестер Сіті» обіграв «ПСЖ» (2:1, 2:0).
Для «Челсі» майбутній фінал Ліги чемпіонів стане третім в історії і першим з 2012 року. «Манчестер Сіті» вперше зіграє у вирішальному матчі найпрестижнішого турніру Європи.
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