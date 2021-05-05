«Челсі» перемагає «Реал Мадрид» і виходить у фінал ЛЧ
Укрінформ
У фіналі на «аристократів» очікує «Манчестер Сіті».
Лондонське «Челсі» на своєму полі виграє у мадридського «Реала» 2:0(3:1 загальний рахунок) і виходить у фінал Ліги чемпіонів, повідомляє Укрінформ.
Форвард «Челсі» Тімо Вернер відкрив рахунок на 28-й хвилині. На 85-й хвилині Мейсон Маунт встановив фінальний результат матчу - 2:0.
29-го травня у фіналі Ліги чемпіонів зустрінуться дві англійські команди - «Челсі» і «Манчестер Сіті».
Нагадаємо, вчора «горожани» із Зінченком виграли у «ПСЖ» і вийшли у фінал найпрестижнішого європейського турніру.
Фото: theguardian.com