«Челсі» перемагає «Реал Мадрид» і виходить у фінал ЛЧ

У фіналі на «аристократів» очікує «Манчестер Сіті».

Лондонське «Челсі» на своєму полі виграє у мадридського «Реала» 2:0(3:1 загальний рахунок) і виходить у фінал Ліги чемпіонів, повідомляє Укрінформ.

Форвард «Челсі» Тімо Вернер відкрив рахунок на 28-й хвилині. На 85-й хвилині Мейсон Маунт встановив фінальний результат матчу - 2:0.

29-го травня у фіналі Ліги чемпіонів зустрінуться дві англійські команди - «Челсі» і «Манчестер Сіті».

Нагадаємо, вчора «горожани» із Зінченком виграли у «ПСЖ» і вийшли у фінал найпрестижнішого європейського турніру.

Фото: theguardian.com