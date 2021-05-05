Футболіст «Барселони» Фаті не зіграє за Іспанію на Євро

18-річному футбольному нападнику «Барселони» Ансу Фаті найближчим часом знову зроблять операцію на коліні.

Це має статися у середині травня. Таким чином, форвард не допоможе збірній Іспанії на Євро-2020, яке пройде 11 червня - 11 липня нинішнього року, повідомляє іспанське спортивне видання Marca.

Першу операцію на коліні Фаті переніс у листопаді 2020 року.

Гравець також не зможе взяти участь в Олімпійських іграх у Токіо (23 липня - 8 серпня 2021 року).

Додамо, що Фаті став гравцем основної команди «Барселони» 2019 року. З 2020-го нападника викликають до збірної Іспанії.

Фото: fcbarcelonanoticias.com.