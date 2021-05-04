«Рома» повідомила про призначення Моуріньо з наступного сезону

Жозе повертається до Італії, де раніше працював з «Інтером».

Екс-тренер «Тоттенхема» Жозе Моуріньо з наступного сезону очолить «Рому», повідомляється на офіційному сайті римлян, передає Укрінформ. Клуб зі столиці Італії повідомив про підписання контракту до 2024 року з португальцем.

58-річний наставник почне роботу з римським колективом напередодні старту сезону Серії А 2021/22. Раніше «Рома» підтвердила, що в кінці сезону клуб покине нинішній тренер Пауло Фонсека.

Моуріньо був звільнений з «Тоттенхема» після того, як його команда опустилася на сьоме місце в таблиці Прем'єр-ліги. Раніше він працював в Італії з «Інтером», а також очолював «Манчестер Юнайтед», «Челсі», «Реал», «Порту» і ряд інших клубів.

Екс-тренер «Шахтаря» Фонсека обмежиться двома сезонами в Римі, куди перейшов після успішного періоду роботи в донецькому клубі. Сезон 2019/20 «вовки» під керівництвом Пауло завершили на п'ятому місці в чемпіонаті Італії, а в поточному розіграші займають сьому позицію.

Нагадаємо, «Рома» в наступному матчі зіграє з «Манчестер Юнайтед» в матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи. Першу зустріч римляни програли з рахунком 2:6.

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