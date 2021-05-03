ФК «Валенсія» звільнив головного тренера Хаві Грасію

51-річного Хаві Грасію звільнили з посади головного тренера іспанського футбольного клубу "Валенсия".

Командою тимчасово керуватиме 57-річний Сальвадор Гонсалес, більш відомий як Воро, повідомляє 3 травня офіційний сайт "Валенсії".

Грасія очолив "Валенсію" влітку минулого року, підписавши дворічну угоду. Під його керівництвом "кажани" провели 38 матчів: 11 перемог, 12 нічиїх та 15 поразок.

"Валенсія" не перемагає в чемпіонаті Іспанії з 21 березня. У турнірній таблиці команда посідає 14-е місце.

Наступний поєдинок Прімери валенсійці проведуть 9 травня проти "Вальядоліда".

Фото: valenciacf.com.