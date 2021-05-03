«Шахтар» може запросити на посаду головного тренера Дженнаро Гаттузо

Влітку у Гаттузо закінчується контракт з «Наполі».

Керівництво «Шахтаря» розглядає можливість запрошення на посаду головного тренера команди нинішнього наставника «Наполі» Дженнаро Гаттузо. Про це повідомляє портал areanapoli.it.

Італійські ЗМІ стверджують, що Гаттузо влітку залишає «Наполі». Інтерес до нього виявили кілька команд: «Тоттенгем», «Фіорентина» та «Шахтар».

Дженнаро Гаттузо 43 роки. 13 років футбольної кар'єри він віддав «Мілану». У якості тренера Гаттузо працював з «Міланом», а з грудня 2019-го працює в «Наполі», з яким у першому сезоні виграв Кубок Італії. Контракт Гаттузо з «Наполі» закінчується 30 червня.

Як повідомляв Укрінформ, «Шахтаря» розглядає шість кандидатів на посаду нового головного тренера. Серед головних претендентів – Роберто Де Дзербі, який працює з італійським «Сассуоло».

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