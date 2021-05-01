Стаховський виграв парний титул турніру ATP в Остраві

Український тенісист Сергій Стаховський здобув парний титул турніру ATP Challenger Tour в Остраві (Чехія) із призовим фондом 44 тис 820 євро.

У фіналі Сергій разом із Марком Полмансом з Австралії на супер-тай-брейку здобув перемогу над чеським дуетом Патрік Рікль/Ендрю Паульсон - 7:6 (7:4), 3:6, 10:7, передає Укрінформ.

Тенісисти провели на корті 1 годину 19 хвилин.

Востаннє на змаганнях ATP Challenger Tour Стаховський ставав чемпіоном у парному розряді ще 2018 року.

Фото: Ostragroup Open 2021 by Moneta.