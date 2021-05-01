Експерша «ракетка» України Долгополов оголосив про завершення кар'єри
Про це повідомляє офіційний сайт ATP, передає Укрінформ.
"Сподіваюся, вам було цікаво спостерігати за виступами, бо мені було страшенно цікаво грати у свій теніс. Далі я планую займатися бізнесом, від тенісного життя на найближчий час відійду, а далі життя покаже", - написав Долгополов у своєму Instagram.
Найкращий показник Долгополова у світовому рейтингу - 13-те місце у січні 2012 року. На турнірах Grand Slam найлыпшим результатом українського тенісиста є чвертьфінал Відкритого чемпіонату Австралії 2011 року.
Свій останній матч Олександр провів 2018-го на турнірі категорії "Мастерс" в Римі, поступившись сербу Новаку Джоковичу. За свою кар'єру Долгополов завоював три титули в одиночному розряді. Останній - 2017 року на турнірі в Буенос-Айресі.
Фото: atptour.com.