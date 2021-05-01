Експерша «ракетка» України Долгополов оголосив про завершення кар'єри

32-річний український тенісист Олександр Долгополов прийняв рішення завершити професіональну кар'єру.

Про це повідомляє офіційний сайт ATP, передає Укрінформ.

"Сподіваюся, вам було цікаво спостерігати за виступами, бо мені було страшенно цікаво грати у свій теніс. Далі я планую займатися бізнесом, від тенісного життя на найближчий час відійду, а далі життя покаже", - написав Долгополов у своєму Instagram.

Найкращий показник Долгополова у світовому рейтингу - 13-те місце у січні 2012 року. На турнірах Grand Slam найлыпшим результатом українського тенісиста є чвертьфінал Відкритого чемпіонату Австралії 2011 року.

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Свій останній матч Олександр провів 2018-го на турнірі категорії "Мастерс" в Римі, поступившись сербу Новаку Джоковичу. За свою кар'єру Долгополов завоював три титули в одиночному розряді. Останній - 2017 року на турнірі в Буенос-Айресі.

Фото: atptour.com.