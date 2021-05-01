Українка Калініна зіграє в титульному поєдинку турніру ITF у Загребі
Укрінформ
Українська тенісистка Ангеліна Калініна упевнено провела у суботу півфінальний матч турніру ITF у Загребі (Хорватія) із призовим фондом 60 тис дол.
24-річна киянка віддала лише два гейми італійці Джессіці П'єрі - 6:2, 6:0, передає Укрінформ.
Тенісистки провели на корті 1 годину 15 хвилин.
У фіналі Ангеліна зустрінеться з переможницею сьогоднішнього протистояння Александра Дулгеру (Румунія) - Камілла Рахімова (Россия).
Фото: j48tennis.net.