Українка Калініна зіграє в титульному поєдинку турніру ITF у Загребі

Українка Калініна зіграє в титульному поєдинку турніру ITF у Загребі

Укрінформ
Українська тенісистка Ангеліна Калініна упевнено провела у суботу півфінальний матч турніру ITF у Загребі (Хорватія) із призовим фондом 60 тис дол. 

24-річна киянка віддала лише два гейми італійці Джессіці П'єрі - 6:2, 6:0, передає Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 1 годину 15 хвилин.

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У фіналі Ангеліна зустрінеться з переможницею сьогоднішнього протистояння Александра Дулгеру (Румунія) - Камілла Рахімова (Россия). 

Фото: j48tennis.net.

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