Стаховський на супер-тай-брейку вийшов у парний фінал турніру у Чехії

Український тенісист Сергій Стаховський здобув право виступити у титульному матчі парної сітки турніру ATP Challenger Tour в Остраві (Чехія) із призовим фондом 44 тис 820 євро.

У півфіналі Сергій разом із Марком Полмансом з Австралії на супер-тай-брейку здобув перемогу над чеським дуетом Зденек Коларж/Лукаш Росол - 3:6, 6:2, 10:7, передає Укрінформ.

Тенісисти провели на корті 1 годину 15 хвилин.

Читайте також: Українка Калініна вийшла до півфіналу турніру ITF у Загребі

У фіналі на Стаховського і Полманса чекає матч з іще одним чеським тандемом - Ендрю Полсон/Патрік Рікл.

Фото: skysports.com.