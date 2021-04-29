Суперліга: «Прометей» та «Запоріжжя» обіграли київські клуби
Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У матчах четвертого кола «Прометей» (Кам’янське) переміг на своєму майданчику «Будівельник» (Київ) 98:78, а «Запоріжжя» обіграло вдома «Київ-Баскет» 79:74, повідомляє Укрінформ.
Команда з Кам’янського виграла 25-й матч в сезоні. Найрезультативніший гравець матчу: Далента Стефенс («Прометей») – 24.
Запоріжці виграли 24-й матч в сезоні. Найрезультативніший гравець матчу: Богдан Близнюк («Київ-Баскет») – 19.
Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 29 перемог (8 поразок) = 78.4%, «Дніпро» - 26 (12) = 68.4%, «Прометей» - 25 (12) = 67.6%, «Тернопіль» - 24 (14) = 63.2%, «Запоріжжя» - 24 (14) = 63.2%, «Будівельник» - 21 (17) = 55.3%, «Хімік» - 20 (17) = 54.1%.
Як повідомляв Укрінформ, у матчах четвертого кола «Одеса» програла на своєму майданчику «Харківським Соколам» 72:79, а «Миколаїв» обіграв вдома «Черкаських Мавп» 94:81.