Суперліга: «Дніпро» обіграв «Будівельник»
Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У матчі четвертого кола «Дніпро» переміг на своєму майданчику «Будівельник» (Київ) 87:82, повідомляє Укрінформ.
Команда з Дніпра виграла 26-й матч в сезоні. Найрезультативніший гравець матчу: Стівен Буртт («Будівельник») – 21.
Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 29 перемог (7 поразок) = 80.6%, «Дніпро» - 26 (12) = 68.4%, «Прометей» - 24 (12) = 66.7%, «Тернопіль» - 24 (14) = 63.2%, «Запоріжжя» - 23 (14) = 62.2%, «Будівельник» - 21 (16) = 56.8%, «Хімік» - 20 (17) = 54.1%.
Як повідомляв Укрінформ, у матчах четвертого кола «Хімік» (Южне) переміг на своєму майданчику «Дніпро» 66:47, «Будівельник» (Київ) розгромив на виїзді «Харківських Соколів» 126:99, «Київ-Баскет» переміг вдома «Черкаських Мавп» 90:67, а «Прометей» (Кам’янське) завдав поразки «Миколаєву» 111:90.