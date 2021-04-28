ЧЄ з бадмінтону: Боснюк і Войцех крокують до 1/16 фіналу

Лідер збірної Марія Улітіна залишила турнір, Артем Почтарьов травмувався і не зміг вступити в гру.

Сьогодні пройшов другий змагальний день чемпіонату Європи з бадмінтону в Києві. Данило Боснюк і Наталя Войцех змогли обіграти опонентів, а українські мікс пари, натомість, завершили виступи на турнірі, повідомляє спеціальний кореспондент Укрінформу.

Данило Боснюк впевнено обіграв суперника зі Словенії Міху Івановича (21:10, 21:17) і пробився до 1/16 чемпіонату Європи.

«В цілому грою задоволений, але були помилки, тому є що виправляти. В наступній стадії теж намагатимуся працювати в атакуючій манері. Чи є в планах посунути в рейтингу Почтарьова? Звісно, спортсмени ставлять перед собою цілі й намагаються їх досягати. Ми конкуруємо, треба викладатися на повну», – прокоментував свій виступ Данило Боснюк.

В іншому матчі українська бадмінтоністка Наталя Войцех декласувала суперницю з Португалії Соню Гонсалвеш (21:13, 21:7) і теж впевнено покрокувала до 1/16 фіналу.

«Я не слідкую за очками. Взагалі намагаюся думати тільки тут і зараз. Намагаюся фокусуватися винятково на кожному розіграші окремо. З кожним розіграшем ти все краще відчуваєш зал, виходить діяти краще. Фізичний стан прекрасний. Попри паузу ми постійно тренувалися. Загадувати стосовно можливого результату на чемпіонаті Європи не буду», - сказала Наталя Войцех.

Лідери збірної України синхронно завершили виступи на домашньому чемпіонаті Європи. Артем Почтарьов не зміг розпочати виступ через травми.

«Я отримала дуже складного супротивника, був дуже складний матч. Не вдалося те, що задумувала. Шанси потрапити на Олімпійські ігри є. Сподіваюся, я потраплю на них. Сподіваюся добре виступити там і продовжувати виступати на світових турнірах», - поділилася емоціями Марія Улітіна.

«Я підійшов до домашнього чемпіонату Європи з травмою, на жаль. Я хочу вибачитися перед вболівальниками за те, що не зміг виступити. Регламент змушував вийти на корт. Я заздалегідь знав, що не зможу зіграти, але вийти був повинен. Зараз у мене травма руки й ноги – треба відновитися. З вірогідністю в 95% я буду з ліцензією, виступлю на Олімпіаді і викладусь на всі сто», - сказав Артем Почтарьов.

Українські пари мікс Атращенков - Жарка і Махновський - Прозорова не змогли подолати суперників з Франції і Бельгії відповідно.

Нагадаємо, в Києві триває чемпіонат Європи з бадмінтону. Цей турнір є останньою можливістю для бадмінтоністів завоювати ліцензії для виступу на Олімпійських іграх в Токіо.

Фото: ФБУ