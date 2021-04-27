Понад 200 бадмінтоністів боротимуться за олімпійські путівки на Євро-2021 у Києві

З 27 квітня по 2 травня нинішнього року Україна уперше в своїй історії стане країною-господаркою чемпіонату Європи з бадмінтону.

Змагання пройдуть у київському Палаці спорту. За рейтингові очки, що забезпечать потрапляння на Олімпіаду-2021 змагатимуться понад двісті найкращих майстрів континенту, передає Укрінформ.

Честь української команди захищатимуть Артем Почтарьов, Кирило Леонов, Валерій Атращенков, Данило Боснюк, Єлизавета Жарка, Марина Ільїнська, Марія Улітіна, Наталія Войцех. Чудові шанси на отримання олімпійських ліцензій мають Артем Почтарьов та Марія Улітіна.

Додамо, що чемпіонат Європи з бадмінтону мав відбутися у Києві у квітні 2020 року. Проте через пандемію коронавірусу змагання перенесли на 2021-й. Федерація бадмінтону України та Європейська конфедерація визначили та погодили нові терміни. Організатори сподіваються, що змагання проходитимуть за присутності глядачів на трибунах Палацу спорту.

Фото: facebook.com/ukrainianbadminton.