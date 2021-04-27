ЧЄ з бадмінтону: Україна стартувала з перемоги

Чемпіонат Європи з бадмінтону є останньою можливістю завоювати олімпійську ліцензію.

Сьогодні, 27-го квітня, в Києві в Палаці спорту стартував чемпіонат Європи з бадмінтону в Києві, повідомляє спеціальний кореспондент Укрінформ.

Чемпіонат Європи з бадмінтону в Києві / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Спортсмени починають з раунду 1/64 фіналу. Першою Україну представляла Наталія Войцех і здобула перемогу над суперницею в третьому сеті.

«Я дуже задоволена. Перша гра найбільш хвилююча. Фізично почуваюся готовою. Ще до того, як ми приїхали, всюди була реклама ЧЄ з бадмінтону. Дуже приємно, що стільки уваги приділяють бадмінтону і спортсменам. Якщо я не потраплю на Олімпійські ігри, то швидше за все закінчу кар’єру», - сказала 28-ми річна українська бадмінтоністка Наталія Войцех.

Наталія Войцех

На прес-брифінгу безпосередньо перед початком змагань президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров висловився стосовно шансів збірної на олімпійські ліцензії і специфіку організації змагань.

Олексій Дніпров

«Ми офіційно проводили 2 тестування ПЦР, перше було 23 числа, друге – вчора. У данського спортсмена виявили коронавірус. Він зараз ізольований в готелі. Ті, хто контактував з ним, теж ізольовані. Данія – один лідер чемпіонату Європи і шкода, що з ними трапився такий випадок. Якщо хтось відчує потребу, ми швидко організуємо тест», - розповів Олексій Дніпров.

«Це останній турнір такого масштабу, де гравці можуть набрати конче потрібні очки для отримання ліцензії. Після цього чемпіонату буде остаточно сформований список бадмінтоністів Європи, які виступатимуть на Олімпіаді. Не хочу загадувати, але ми маємо шанси на завоювання ліцензій», - додав президент Федерації бадмінтону України.

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Генсек європейської конфедерації бадмінтону Браян Агербак запевнив, що відчуває спокій за організацію змагань.

Браян Агербак

«Я дуже щасливий, що у нас присутнє взаєморозуміння і комунікація з федерацією бадмінтону України. Вони дотримуються всіх карантинних обмежень, вони підготували фантастичну, казкову арену. Ми не розглядали можливість проведення ЧЄ в іншій країні, бо ми знали, що федерація бадмінтону України підготує все, що потрібно», - сказав Браян Агербак.

Чемпіонат Європи з бадмінтону транслюється на сайті Європейської конфедерації бадмінтону та на Інтернет-платформі MEGOGO.

Як повідомляв Укрінформ, чемпіонат Європи з бадмінтону мав відбутися у Києві у квітні 2020 року. Проте через пандемію коронавірусу змагання перенесли на 2021-й. Україна вперше в історії є країною-господаркою чемпіонату Європи з бадмінтону.