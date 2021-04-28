Українка Калініна подолала перший раунд турніру ITF у Загребі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла у середу до другого кола турніру ITF у Загребі (Хорватія) із призовим фондом 60 тис дол.

24-річна киянка обіграла Марію Болквадзе з Грузії - 6:3, 6:7 (5:7), 6:2, передає Укрінформ. Матч тривав 2 години 57 хвилин. Читайте також: Українка Козлова пробилася до основної сітки турніру WTA 1000 в Мадриді Наступною супрницею українки буде француженка Діан Паррі, яка за 2 години 40 хвилин зуміла перемогти третю сіяну Катажину Каву з Польщі - 6:4, 5:7, 6:4. Фото: j48tennis.net.