Українка Калініна подолала перший раунд турніру ITF у Загребі
Укрінформ
Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла у середу до другого кола турніру ITF у Загребі (Хорватія) із призовим фондом 60 тис дол.
24-річна киянка обіграла Марію Болквадзе з Грузії - 6:3, 6:7 (5:7), 6:2, передає Укрінформ.
Матч тривав 2 години 57 хвилин.
Наступною супрницею українки буде француженка Діан Паррі, яка за 2 години 40 хвилин зуміла перемогти третю сіяну Катажину Каву з Польщі - 6:4, 5:7, 6:4.
Фото: j48tennis.net.