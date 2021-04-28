Спаринг-партнер Джойса вважає, що британський боксер переможе Усика

Непереможений італійський боксер суперважкої ваги Гвідо Віанелло, який допомагав британцю Джойсу готуватися до поєдинків, заявив, що Джозеф зможе виграти в українця Олександра Усика.

За словами Віанелло, в професіональному боксі бій Усик - Джойс пройде за іншим сценарієм, ніж поєдинок Всесвітньої боксерської суперсерії, перемогу в якому здобув українець, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Джойс - це серйозна проблема. Боксувати із Джо 12 раундів в маленьких рукавичках - дуже складне завдання. Як на мене, Джойс переможе Усика. Вони провели зустріч в WSB, проте тоді був зовсім інший поєдинок. Нині буде 12-раундовий бій, тому Джойс переможе", - зазначив Віанелло.

Додамо, що на профі-рингу Усик має 18 перемог (13 - нокаутом), Джойс виграв 12 поєдинків 11 - нокаутом).

Як повідомлялося, перемовини щодо бою Усик - Джойс нині поставлені на паузу.

Фото: klitschko-brothers.com.