Нагельсманн офіційно очолить «Баварію» після закінчення сезону

Німецький футбольний клуб «Баварія» офіційно оголосив про призначення наставника "РБ Лейпциг" Юліана Нагельсманна на посаду головного тренера своєї команди.

Як повідомляє пресслужба "Баварії" угода з 33-річним тренером розрахована до 30 червня 2026 року, передає Укрінформ.

"Корінний баварець Юліан Нагельсманн перейде з "РБ Лейпциг" перед початком нового сезону - 1 липня 2021 року. Угода тренера з "Баварією" розрахована до 30 червня 2026 року. Перед цим клуб виконав бажання Гансі Фліка про розірвання контракту, що мав діяти до 30 червня 2023 року. Нинішній тренер мюнхенців залишить клуб 30 червня нинішнього року", - зазначається у повідомленні.

За повідомленнями ЗМІ, за час роботи в "Баварії" Нагельсманн заробить 25 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

До "РБ Лейпциг" Юліан з 2016 року працював з "Гоффенгаймом", ставши наймолодшим головним тренером в історії Бундесліги.

Фото: sportbild.bild.de.