Луческу: Місяці роботи в київському «Динамо» були важкими і крихкими

Головний тренер футболістів київського «Динамо» Мірча Луческу розповів про свою роботу в українському столичному клубі.

Він назвав цей період важким та крихким, повідомляє румунське видання Gazeta Sporturilor.

"Це були важкі й крихкі вісім місяців, особливо на початку. Пам'ятаю, як хотів піти через фанатів. Син Резван подзвонив мені і сказав: "Тату, ти не можеш здаватися. Неважливо, що відбувається, рухайся вперед". І я продовжив. Ніхто не знає про те, що я не просив трансферів, а хотів, аби гроші вклали в інфраструктуру - в поля, зал. Взимку ми іноді тренувалися у неможливих умовах. У нас тепер будуть три поля з гібридним покриттям, спортивний зал. Крім того - нові тренери для першої команди та молоді. Хочу, щоб у футболістів були найкращі умови", - сказав Луческу.

Як повідомлялося, 75-річний Луческу виграв з київським "Динамо" Суперкубок і чемпіонат України. Крім того, динамівці вийшли у фінал національного Кубка.

Фото: gsp.ro.