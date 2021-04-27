Марта Костюк перемогла росіянку у відборі турніру WTA 1000 в Іспанії

Марта Костюк перемогла росіянку у відборі турніру WTA 1000 в Іспанії

Укрінформ
Українська тенісистка Марта Костюк (№77 WTA) вийшла у вівторок у фінал кваліфікації турніру WTA 1000 Mutua Madrid Open у столиці Іспанії із призовим фондом 7 млн 021 тис 128 дол.

18-річна киянка перемогла Маргариту Гаспарян (98) з Росії - 6:4, 6:1, передає Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 16 хвилин.

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У фіналі кваліфікації Костюк зустрінеться з переможницею сьогоднішнього матчу Анастасія Севастова (Латвія, 54) - Цветана Піронкова (Болгарія, 116).

Фото: j48tennis.net.

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