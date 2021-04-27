Марта Костюк перемогла росіянку у відборі турніру WTA 1000 в Іспанії
Укрінформ
Українська тенісистка Марта Костюк (№77 WTA) вийшла у вівторок у фінал кваліфікації турніру WTA 1000 Mutua Madrid Open у столиці Іспанії із призовим фондом 7 млн 021 тис 128 дол.
18-річна киянка перемогла Маргариту Гаспарян (98) з Росії - 6:4, 6:1, передає Укрінформ.
Суперниці провели на корті 1 годину 16 хвилин.
У фіналі кваліфікації Костюк зустрінеться з переможницею сьогоднішнього матчу Анастасія Севастова (Латвія, 54) - Цветана Піронкова (Болгарія, 116).
Фото: j48tennis.net.