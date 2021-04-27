Українка Козлова вийшла у фінал відбору турніру WTA 1000 в Мадриді
Укрінформ
Українська тенісистка Катерина Козлова зіграє у фіналі кваліфікації престижного турніру WTA 1000 Mutua Madrid Open у столиці Іспанії із призовим фондом 7 млн 021 тис 128 дол.
У стартовому матчі уродженка Миколаєва (№137 WTA) зуміла обіграти 66-ту "ракетку" світу Каю Канепі з Естонії - 6:1, 6:4, передає Укрінформ.
Тенісистки провели на корті 1 годину 12 хвилин.
Наступною суперницею Катерини буде Заріна Діяс з Казахстану (89).
У кваліфікації цього турніру також виступає киянка Марта Костюк (77), яка зустрінеться з росіянкою Маргаритою Гаспарян (98).
Змагання в основній сітці Mutua Madrid Open стартують 29 квітня і триватимуть до 9 травня.
Фото: j48tennis.net.