Українка Козлова вийшла у фінал відбору турніру WTA 1000 в Мадриді

Українська тенісистка Катерина Козлова зіграє у фіналі кваліфікації престижного турніру WTA 1000 Mutua Madrid Open у столиці Іспанії із призовим фондом 7 млн ​​021 тис 128 дол.

У стартовому матчі уродженка Миколаєва (№137 WTA) зуміла обіграти 66-ту "ракетку" світу Каю Канепі з Естонії - 6:1, 6:4, передає Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 1 годину 12 хвилин.

Наступною суперницею Катерини буде Заріна Діяс з Казахстану (89).

У кваліфікації цього турніру також виступає киянка Марта Костюк (77), яка зустрінеться з росіянкою Маргаритою Гаспарян (98).

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Змагання в основній сітці Mutua Madrid Open стартують 29 квітня і триватимуть до 9 травня.

Фото: j48tennis.net.