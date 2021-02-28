Цуренко вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA у Катарі

Українка Леся Цуренко подолала півфінальну стадію кваліфікації турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Qatar Total Open у Досі (Катар) з призовим фондом $565,53 тис.

За вихід у фінал відбору Цуренко (№ 145 рейтингу WTA) завдала поразки Катержині Синяковій з Чехії (№ 68) з рахунком 6:3, 6:2, передає Укрінформ.

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Цуренко розіграє путівку до основної сітки змагань з представницею Німеччини Лаурою Наталі Зігемунд (№ 58), яка обіграла румунку Габріелу Рузе (№ 164) - 6:2, 6:2.

Фото: Tennis Australia