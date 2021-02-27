Світоліна стала лідером посіву турніру WTA 500 у Досі

Найкраща українська тенісистка і №5 світового рейтингу Еліна Світоліна отримала перший номер посіву і пропустить стартовий раунд на турнірі Qatar Total Open - WTA 500 у Досі (Катар) з призовим фондом 565 тис 530 дол.

У другому колі українка зустрінеться з переможницею матчу Чжэн Сайсай (Китай, №47 WTA) - Аманда Анісімова (США, 32), повідомляє BTU.

Еліна всьоме зіграє на турнірі в Досі. У 2019 році вона показала на цих змаганнях свій найкращий результат, дійшовши до півфіналу. Минулого сезоні Світоліна програла у другому колі Анісімовій.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у суботу до півфіналу кваліфікації Qatar Total Open вийшла українка Леся Цуренко.

Фото: Getty Images.