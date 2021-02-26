Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛ

«Лестер» і «Манчестер Юнайтед» наберуть очки та продовжать переслідувати «Манчестер Сіті».

Цього туру ми знову побачимо в АПЛ битви грандів. Всі вони продовжують боротьбу за чемпіонство. Чим завершаться їх найближчі матчі аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч «Лестер» - «Арсенал»: господарі не програють. Коефіцієнт 1.4

«Лестер» в 12 останніх матчах чемпіонату програв лише один раз «Лідсу» (1:3), статистика інших матчів - 7 перемог, 4 нічиї. У двох попередніх турах «Лиси» обіграли на своєму полі «Ліверпуль» (3:1) і «Астон Віллу» (2:1) на виїзді. «Лестер» тримається в квартеті кращих АПЛ, команда ділить 2-3 місце з МЮ. Цього сезону команда краще грає в гостях, де набрала 61% очок, поступаючись за втраченими очками у виїзних іграх лише МЮ. На своєму полі у «Лестера» лише 6 перемог в 12 матчах чемпіонату. При цьому в останніх 4 домашніх іграх команда виграла тричі.

«Лестер» повторює хід минулого сезону. Тоді після 25 турів у команди також було 49 балів, але в підсумку «Лиси» фінішували п'ятими. Більше очок у «Лестера» в АПЛ після 25 зіграних матчів було лише в чемпіонському сезоні-2015/16 - 53.

Перед матчем з «Арсеналом» команда Роджерса сенсаційно вилетіла з Ліги Європи. На стадії 1/16 фіналу «Лестер» програв вдома празькій «Славії» 0:2 (перший матч – 0:0) і завершив євросезон.

У минулому турі «Каноніри» на своєму полі поступилися «Ман Сіті» (0:1). В 5 останніх матчах чемпіонату «Арсенал» здобув лише одну перемогу (1 нічия, 3 поразки). На виїзді в АПЛ команда програла в двох поєдинках поспіль. Єдиний плюс цього «Арсеналу» - гра в обороні. Менше за «Канонірів» (26) пропускають лише «Челсі» (25) і «Ман Сіті» (15).

В повторному матчі 1/16 фіналу Ліги Європи «Арсенал» обіграв в Піреї «Бенфіку» 3:2 і пройшов до наступної стадії (перший матч – 1:1).

«Лестер» - «Арсенал». Прогноз

«Каноніри» нічим не поступатимуться, але обіграти нинішній «Лестер» вони не зможуть. В ідеалі має бути нічия, якщо «Арсенал» не ловитиме гав біля власних воріт.

Прогноз на матч «Челсі» - «Манчестер Юнайтед»: гості заб’ють більше 1 голу. Коефіцієнт 1.7

Лондонці в минулому турі на виїзді зіграли внічию з «Саутгемптоном» (1:1) і опустилися з 4-го місця в турнірній таблиці на 5-е. На чолі з Тухелем «Челсі» ще не програвав: 4 перемоги і 2 нічиї в АПЛ, і по одній перемозі в Кубку Англії та ЛЧ. В цій серії команда пропустила лише 2 голи (кращі показники були лише за часів Жозе Моурінью – 1 пропущений м'яч після 8 ігор). Менше ніж «Челсі» (25), пропустив лише «Ман Сіті» (15). На своєму полі в АПЛ лондонці не пропускають в 3 поспіль матчах (2 перемоги, 1 нічия).

Посеред тижня «Челсі» зіграв перший матч 1/8 фіналу ЛЧ. В Бухаресті команда Тухеля обіграла мадридський «Атлетіко» 1:0 (Жиру).

Обігравши в минулому турі на своєму полі «Ньюкасл» (3:1), команда Сульшера втримала друге місце в АПЛ. Щоправда, МЮ випереджає «Лестер» лише за різницею голів. Цього сезону в АПЛ «Червоні дияволи» програли 4 матчі, при цьому всі поразки припали на домашні поєдинки. А от на виїзді МЮ ще не програвав і залишається єдиним клубом в цьому сезоні, хто має таке досягнення. Загалом команда Сульшера не програє в гостях у 19 поспіль поєдинках АПЛ (13 перемог, 6 нічиїх).

Також у МЮ найкраща атака в чемпіонаті (53 голи), а в 4-х останніх матчах АПЛ команда забила 16 м'ячів. Востаннє команда мала більше голів після 25 турів в сезоні-2012/13, коли в підсумку виграла чемпіонат.

В 1/16 фіналу Ліги Європи МЮ пройшов «Реал Сосьєдад». У повторному матчі команда Сульшера зіграла вдома внічию 0:0, натомість в першій грі МЮ переміг 4:0.

«Челсі» - МЮ. Прогноз

Команда Сульшера дуже впевнено почувається на чужому полі. На сьогодні МЮ більш гнучкий ніж «Челсі», тому мінімум нічию гості втримають.

Фото: твіттер ФК "Челсі"