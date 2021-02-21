АПЛ: «МЮ» переміг «Ньюкасл» і повернувся на другу сходинку

«Манкуніанці» і «лисиці» мають однакову кількість очок.

«Манчестер Юнайтед» виграв вдома у «Ньюкасла» 3:1 в 25-му турі англійської прем'єр ліги, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі форвард «Манчестера» Решфорд відкрив рахунок на 30-й хвилині. Через шість хвилин Сен-Максімен зрівняв рахунок на табло.

В другому таймі Джеймс вивів «червоних дияволів» вперед на 57-й хвилині. Бруну Фернандеш встановив фінальний рахунок з пенальті на 75-й хвилині.

Після перемоги над «Ньюкаслом» «Манчестер Юнайтед» повернувся на друге місце. Вони мають однакову кількість пунктів з «Лестером», але розташовуються вище через додаткові показники.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 59 (25), 2.«МЮ» - 49 (25), 3.«Лестер» - 49 (25), 4.«Вест Гем» - 45 (25).

Фото: theguardian.com.