АПЛ: «Лестер» обіграв «Астон Віллу» і вийшов на другу сходинку в таблиці

«МЮ» опускається на третє місце.

«Лестер» в гостях переміг «Астон Віллу» 2:1 в 25-му турі англійської прем'єр ліги, повідомляє Укрінформ

«Лисиці здобули потрібний результат ще в першому таймі. На 19-й хвилині Меддісон відкрив рахунок на табло. Харві Барнс забив другий гол команди на 23-й хвилині.

На початку другого тайму Траоре відіграв один м'яч.

Після перемоги над «Астон Віллою» підопічні Роджерса піднялися на другу сходинку. «Манчестер Юнайтед» матиме шанс повернути собі друге місце у своєму матчі.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 56 (24), 2.«Лестер» - 49 (25), 3.«МЮ» - 46 (24), 4.«Вест Гем» - 45 (25).

Фото: theguardian.com.