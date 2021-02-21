АПЛ: «Вест Гем» Ярмоленка переграв «Тоттенгем» і піднявся до топ-4

Український футболіст «молотобійців» був поза заявкою через травму.

«Вест Гем» вдома здобув перемогу над «Тоттенгемом» 2:1 в 25-му турі англійської прем'єр ліги, повідомляє Укрінформ.

На початку першого тайму форвард «Вест Гема» Майкл Антоніо вивів свою команду вперед.

Одразу після початку другої половини гри, на 47-й хвилині Джессі Лінгард збільшив перевагу «молотобійців» до двох м'ячів. Футболіст «Тоттенгема» Лукас скоротив відставання на 64-й хвилині.

Після перемоги над «Тоттенгемом» підопічні Девіда Моєса піднялися на четверте місце в АПЛ.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 56 (24), 2.«МЮ» - 46 (24), 3.«Лестер» - 46 (24), 4.«Вест Гем» - 45 (25).

Фото: theguardian.com.