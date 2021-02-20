АПЛ: «Евертон» виграв у «Ліверпуля» в мерсисайдському дербі
Укрінформ
Підопічні Анчелотті зрівнялися з «мерсисайдцями» за очками в лізі.
«Евертон» в гостях переграв «Ліверпуль» 2:0 у 25-му турі англійської прем'єр ліги, повідомляє Укрінформ.
На початку першого тайму Рішарліссон забив гол з передачі Хамеса Родрігеса на 3-й хвилині.
В другому таймі півзахисник «Евертона» Сігурдссон реалізував пенальті на 83-й хвилині і встановив фінальний результат.
Чинний чемпіон АПЛ «Ліверпуль» після поразки посідає 6-у місце в турнірній таблиці.
Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 56 (24), 2.«МЮ» - 46 (24), 3.«Лестер» - 46 (24), 4.«Челсі» - 43 (25).
Фото: theguardian.com.