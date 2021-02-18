«Ман Сіті» переміг «Евертон» і впевнено лідирує в АПЛ

Команда Хосепа Гвардіоли відірвалась від конкурентів на 10 очок.

У відкладеному матчі 16-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» переміг на чужому полі «Евертон» 3:1, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі команди обмінялися голами. На 32-й хвилині Фоден вивів гостей вперед. А через 5 хвилин Рішарлісон рахунок зрівняв. Після перерви за «Ман Сіті» забили Марез і Бернарду Сілва. 3:1 – чергова перемога «Ман Сіті».

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко провів весь матч в запасі.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 56 (24), 2.«МЮ» - 46 (24), 3.«Лестер» - 46 (24), 4.«Челсі» - 42 (24).

Фото: theguardian.com