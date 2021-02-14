АПЛ: «МЮ» зіграв внічию з «Вест Бромвічем»

«Ман Сіті» матиме змогу відірватися від переслідувачів у таблиці.

«Манчестер Юнайтед» в гостях зіграв внічию з «Вест Бромвічем» 1:1 в 24-му турі англійської прем'єр ліги, повідомляє Укрінформ.

На старті матчу форвард «Вест Бромвіча» Мбає Дьянь відкрив рахунок на 2-й хвилині матчу. Під занавіс першої половини зустрічі лідер «манкуніанців» Брону Фернандеш зрівняв рахунок на 44-й хвилині - 1:1.

Різниця очок між лідером АПЛ «Ман Сіті» і «МЮ» складає 7 очок. Підопічні Гвардіоли в наступному матчі мають змогу збільшити перевагу до 10-и очок.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 53 (23), 2.«МЮ» - 46 (24), 3.«МЮ» - 46 (24), 4.«Ліверпуль» - 40 (24).

Фото: Reuters.