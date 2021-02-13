АПЛ: «Ман Сіті» із Зінченком розгромив «Тоттенгем»

«Горожани» здобули 16-ту перемогу поспіль у всіх турнірах.

«Манчестер Сіті» виграв вдома у «Тотенгема» 3:0 в 24 турі англійської прем'єр ліги, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі півзахисник «Манчестера» Родрі відкрив рахунок з пенальті на 23-й хвилині.

На початку другого тайму Гюндоган подвоїв рахунок. На 66-й хвилині німець зробив дубль і встановив фінальний результат.

Українець Олександр Зінченко вийшов у старовому складі і відіграв повний матч. Його команда здобула 16-ту перемогу поспіль у всіх турнірах.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 53 (23), 2.«Лестер» - 46 (24), 3.«МЮ» - 45 (23), 4.«Ліверпуль» - 40 (24).

Фото: theguardian.com.