АПЛ: «Ліверпуль» програв «Лестеру»

Команда Юргена Клоппа зазнала вже 6-ї поразки в сезоні.

В матчі 24-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Ліверпуль» програв на чужому полі «Лестеру» 1:3, повідомляє Укрінформ.

На 67-й хвилині Салах вивів гостей вперед. «Лестер» відігрався на 79-й хвилині – відзначився Меддісон. А потім голи Варді і Барнса принесли господарям перемогу. 3:1 – «Лестер» перемагає і виходить на 2-е місце в турнірній таблиці.

Читайте також: Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛ

Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 50 (22), 2.«Лестер» - 46 (24), 3.«МЮ» - 45 (23), 4.«Ліверпуль» - 40 (24).

Інші важливі матчі 24-го туру: «Ман Сіті» - «Тоттенгем» (13 лютого, 19:30), «Вест Бромвіч» - «МЮ» (14 лютого, 16:00).

Фото: NMC Pool