Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛ

Жозе Моурінью не зупинить «Ман Сіті», а «Ліверпуль» спробує зупинити падіння.

В чемпіонаті Англії продовжується переслідування «Манчестер Сіті», який потроху збільшує відрив від другого місця. Чи вдасться іншим претендентам на чемпіонство витримати шалений темп аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч «Лестер» - «Ліверпуль»: команди заб’ють більше 2.5 голів. Коефіцієнт 1.6

Матч має визначити головного конкурента «Ман Сіті» хоча б на кілька найближчих турів. Принаймні, «Лестер» точно залишатиметься в чемпіонських перегонах ще деякий час. А от «Ліверпулю» зараз необхідно просто повернути повагу до себе.

Команда Брендана Роджерса випереджає «Ліверпуль» на 3 очки і посідає третю сходинку в турнірній таблиці. В минулому турі «Лестер» зіграв внічию на виїзді з «Вулвергемптоном» (0:0), відставання від лідируючого «Ман Сіті» досягло 7 балів (при цьому у «Городян» є гра в запасі).

Команда Роджерса краще грає в гостях, де набрала 63% своїх очок, а ось вдома «Лиси» програли 5 з 11 матчів цього сезону АПЛ (всього у команди 6 поразок в чемпіонаті). У минулому сезоні АПЛ «Лестер» після 23-х турів мав на 2 очки більше, ніж має зараз, але завершив чемпіонат лише на 5-му місці. Перед цим матчем «Лестер» пробився у чвертьфінал Кубка Англії, обігравши на своєму полі «Брайтон» 1:0.

Після 23-х турів чемпіонату «Ліверпуль» набрав 40 очок, що на 27 балів менше, ніж було у команди після такого ж відрізку минулого сезону АПЛ. Це найбільший в історії спад для чинного чемпіона Англії на цьому етапі сезону.

У минулому турі команда програла вдома «Ман Сіті» (1:4) і збільшила своє відставання від «Городян» до 10 очок. Потенційне відставання від лідера може сягати 13 очок, адже команда Юргена Клоппа зіграла на матч більше. «Червоні» ще не вигравали в чемпіонаті на «Енфілді» в 2021 році. А домашня серія без перемог в АПЛ досягла 5 матчів. Причому в останніх трьох поєдинках «Ліверпуль» програв, чого не траплялося з командою з 1963 року.

Не набагато кращі справи у команди Клоппа і на виїзді, де у «Червоних» лише 10-й результат в лізі (4 перемоги, 5 нічиїх, 2 поразки). Водночас, в двох останніх гостьових поєдинках команда виграла у «Тоттенгема» (3:1) і «Вест Гема» (3:1).

«Лестер» - «Ліверпуль». Прогноз

Нас чекає рівний матч, з голами і нестандартними тренерськими рішеннями. У «Лестера» є Варді, який готовий до прохідного двору в захисті гостей. Якщо ж «Ліверпуль» вдало закриється, то може виграти поєдинок за рахунок контратак.

Прогноз на матч «Манчестер Сіті» - «Тоттенгем»: одна з команд не заб’є. Коефіцієнт 1.7

Чи здатен хтось зупинити «Ман Сіті»? Переможна серія команди Хосепа Гвардіоли дратує багатьох в Англії. А Жозе Моурінью саме та людина, яка не промовчить і яка здатна створити «Городянам» максимум проблем на футбольному полі.

«Городяни» в минулому турі обіграли на виїзді чинного чемпіона - «Ліверпуль» (4:1). Цікаво, що на «Енфілді» «Ман Сіті» не перемагав з 2003 року. Найближчим переслідувачем команди Гвардіоли є МЮ, який відстає на 5 очок, але при цьому у «Ман Сіті» є гра в запасі.

Команда Гвардіоли встановила новий рекорд Англії за кількістю перемог поспіль у всіх внутрішніх турнірах - 15. В активі «Городян» 10 виграшів в АПЛ і 5 в двох англійських кубках. «Ман Сіті» є найкращим клубом цього сезону АПЛ по грі на своєму полі. Після поразки в першому домашньому матчі чемпіонату від «Лестера» (2:5) команда видала серію з 10 ігор, в яких здобула 8 перемог (2 нічиї).

Крім того, «Ман Сіті» виграв в 5-х останніх матчах чемпіонату на «Етіхаді» з «сухим» рахунком. Цього сезону в АПЛ команда пропускає в середньому 0,64 гола за матч, що трохи гірше підсумкового чемпіонського показника сезону-2018/19 (0,61), але краще, ніж в переможному розіграші-2017/18 (0,71). Перед матчем з «Тоттенгемом» команда Гвардіоли пробилась до чвертьфіналу Кубка Англії, обігравши на виїзді клуб Чемпіоншипа – «Свонсі» (3:1).

Обігравши в минулому турі «Вест Бромвіч» (2:0), «Тоттенгем» перервав 3-матчеву програшну серію в чемпіонаті. Нині лондонці лише на 8-му місці в турнірній таблиці, відстаючи від топ-4 на 4 очки, але маючи при цьому гру в запасі. Починаючи з сезону-2009/10 лише одного разу (в минулому сезоні) у «Тоттенгема» після 22 матчів чемпіонату було менше очок, ніж зараз (36).

На виїзді в цьому сезоні АПЛ у команди Моурінью лише 2 поразки в 10 матчах. Проте в останніх 6 виїзних поєдинках чемпіонату «Тоттенгем» зумів здобути лише 1 перемогу (3 нічиї, 2 поразки). В 1/8 фіналу Кубка Англії «Тоттенгем» в драматичному матчі програв на виїзді «Евертону» 4:5 (4:4, 0:1 в додатковий час).

«Ман Сіті» - «Тоттенгем». Прогноз

Усі спроби Моурінью будуть марними. Небездоганний захист гостей припуститься кількох помилок і «Ман Сіті» здобуде чергову перемогу.

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