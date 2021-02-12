Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛ

Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛ

Аналітика
Укрінформ
Жозе Моурінью не зупинить «Ман Сіті», а «Ліверпуль» спробує зупинити падіння.

В чемпіонаті Англії продовжується переслідування «Манчестер Сіті», який потроху збільшує відрив від другого місця. Чи вдасться іншим претендентам на чемпіонство витримати шалений темп аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

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Прогноз на матч «Лестер» - «Ліверпуль»: команди заб’ють більше 2.5 голів. Коефіцієнт 1.6

Матч має визначити головного конкурента «Ман Сіті» хоча б на кілька найближчих турів. Принаймні, «Лестер» точно залишатиметься в чемпіонських перегонах ще деякий час. А от «Ліверпулю» зараз необхідно просто повернути повагу до себе.

Команда Брендана Роджерса випереджає «Ліверпуль» на 3 очки і посідає третю сходинку в турнірній таблиці. В минулому турі «Лестер» зіграв внічию на виїзді з «Вулвергемптоном» (0:0), відставання від лідируючого «Ман Сіті» досягло 7 балів (при цьому у «Городян» є гра в запасі).

Команда Роджерса краще грає в гостях, де набрала 63% своїх очок, а ось вдома «Лиси» програли 5 з 11 матчів цього сезону АПЛ (всього у команди 6 поразок в чемпіонаті). У минулому сезоні АПЛ «Лестер» після 23-х турів мав на 2 очки більше, ніж має зараз, але завершив чемпіонат лише на 5-му місці. Перед цим матчем «Лестер» пробився у чвертьфінал Кубка Англії, обігравши на своєму полі «Брайтон» 1:0.

Після 23-х турів чемпіонату «Ліверпуль» набрав 40 очок, що на 27 балів менше, ніж було у команди після такого ж відрізку минулого сезону АПЛ. Це найбільший в історії спад для чинного чемпіона Англії на цьому етапі сезону.

У минулому турі команда програла вдома «Ман Сіті» (1:4) і збільшила своє відставання від «Городян» до 10 очок. Потенційне відставання від лідера може сягати 13 очок, адже команда Юргена Клоппа зіграла на матч більше. «Червоні» ще не вигравали в чемпіонаті на «Енфілді» в 2021 році. А домашня серія без перемог в АПЛ досягла 5 матчів. Причому в останніх трьох поєдинках «Ліверпуль» програв, чого не траплялося з командою з 1963 року.

Не набагато кращі справи у команди Клоппа і на виїзді, де у «Червоних» лише 10-й результат в лізі (4 перемоги, 5 нічиїх, 2 поразки). Водночас, в двох останніх гостьових поєдинках команда виграла у «Тоттенгема» (3:1) і «Вест Гема» (3:1).

«Лестер» - «Ліверпуль». Прогноз

Нас чекає рівний матч, з голами і нестандартними тренерськими рішеннями. У «Лестера» є Варді, який готовий до прохідного двору в захисті гостей. Якщо ж «Ліверпуль» вдало закриється, то може виграти поєдинок за рахунок контратак.

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Прогноз на матч «Манчестер Сіті» - «Тоттенгем»: одна з команд не заб’є. Коефіцієнт 1.7

Чи здатен хтось зупинити «Ман Сіті»? Переможна серія команди Хосепа Гвардіоли дратує багатьох в Англії. А Жозе Моурінью саме та людина, яка не промовчить і яка здатна створити «Городянам» максимум проблем на футбольному полі.

«Городяни» в минулому турі обіграли на виїзді чинного чемпіона - «Ліверпуль» (4:1). Цікаво, що на «Енфілді» «Ман Сіті» не перемагав з 2003 року. Найближчим переслідувачем команди Гвардіоли є МЮ, який відстає на 5 очок, але при цьому у «Ман Сіті» є гра в запасі.

Команда Гвардіоли встановила новий рекорд Англії за кількістю перемог поспіль у всіх внутрішніх турнірах - 15. В активі «Городян» 10 виграшів в АПЛ і 5 в двох англійських кубках. «Ман Сіті» є найкращим клубом цього сезону АПЛ по грі на своєму полі. Після поразки в першому домашньому матчі чемпіонату від «Лестера» (2:5) команда видала серію з 10 ігор, в яких здобула 8 перемог (2 нічиї).

Крім того, «Ман Сіті» виграв в 5-х останніх матчах чемпіонату на «Етіхаді» з «сухим» рахунком. Цього сезону в АПЛ команда пропускає в середньому 0,64 гола за матч, що трохи гірше підсумкового чемпіонського показника сезону-2018/19 (0,61), але краще, ніж в переможному розіграші-2017/18 (0,71). Перед матчем з «Тоттенгемом» команда Гвардіоли пробилась до чвертьфіналу Кубка Англії, обігравши на виїзді клуб Чемпіоншипа – «Свонсі» (3:1).

Обігравши в минулому турі «Вест Бромвіч» (2:0), «Тоттенгем» перервав 3-матчеву програшну серію в чемпіонаті. Нині лондонці лише на 8-му місці в турнірній таблиці, відстаючи від топ-4 на 4 очки, але маючи при цьому гру в запасі. Починаючи з сезону-2009/10 лише одного разу (в минулому сезоні) у «Тоттенгема» після 22 матчів чемпіонату було менше очок, ніж зараз (36).

На виїзді в цьому сезоні АПЛ у команди Моурінью лише 2 поразки в 10 матчах. Проте в останніх 6 виїзних поєдинках чемпіонату «Тоттенгем» зумів здобути лише 1 перемогу (3 нічиї, 2 поразки). В 1/8 фіналу Кубка Англії «Тоттенгем» в драматичному матчі програв на виїзді «Евертону» 4:5 (4:4, 0:1 в додатковий час).

«Ман Сіті» - «Тоттенгем». Прогноз

Усі спроби Моурінью будуть марними. Небездоганний захист гостей припуститься кількох помилок і «Ман Сіті» здобуде чергову перемогу.

Фото: Getty Images

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