«Ман Сіті» Зінченка вийшов у чвертьфінал Кубка Англії

Команда Хосепа Гвардіоли пройшла «Свонсі».

«Манчестер Сіті» вийшов до чвертьфіналу Кубка Англії. В матчі 1/8 фіналу «Ман Сіті» обіграв на виїзді клуб першого дивізіону «Свонсі» 3:1, передає Укрінформ.

Команда з Манчестера вийшла вперед на 30-й хвилині – відзначився Вокер. В другому таймі у складі гостей м’ячі забили Стерлінг і Габріел Жезус. Гол «Свонсі» в активі Віттакера.

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко провів увесь матч в запасі. Цього сезону Зінченко зіграв за «Ман Сіті» 15 матчів.

Чвертьфіналістами Кубка Англії на цей момент також стали «Борнмут» і «Манчестер Юнайтед».

Фото: theguardian.com