«Ман Сіті» Зінченка вийшов у чвертьфінал Кубка Англії
Укрінформ
Команда Хосепа Гвардіоли пройшла «Свонсі».
«Манчестер Сіті» вийшов до чвертьфіналу Кубка Англії. В матчі 1/8 фіналу «Ман Сіті» обіграв на виїзді клуб першого дивізіону «Свонсі» 3:1, передає Укрінформ.
Команда з Манчестера вийшла вперед на 30-й хвилині – відзначився Вокер. В другому таймі у складі гостей м’ячі забили Стерлінг і Габріел Жезус. Гол «Свонсі» в активі Віттакера.
Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко провів увесь матч в запасі. Цього сезону Зінченко зіграв за «Ман Сіті» 15 матчів.
Чвертьфіналістами Кубка Англії на цей момент також стали «Борнмут» і «Манчестер Юнайтед».
Фото: theguardian.com