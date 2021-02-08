Матч «Боруссія М» – «Манчестер Сіті» перенесений в Будапешт

Там же зіграють і «Лейпциг» з «Ліверпулем».

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між «Боруссією Менхенгладбах» і «Манчестер Сіті» відбудеться на «Пушкаш Арені» в Будапешті, повідомляє Укрінформ.

Перенесення гри в столицю Угорщини викликане карантинними обмеженнями в Німеччині. З цієї ж причини в Будапешті зіграють і «Лейпциг» з «Ліверпулем».

«Боруссія М» і «Манчестер Сіті» зіграють 24 лютого в 22:00 за київським часом. Матч-відповідь у Англії відбудеться 16 березня.

Нагадаємо, УЄФА також повідомив, що перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між «Мольде» і «Гоффенгаймом» пройде на «Естадіо де ла Кераміка» в Вільярреалі. Початок гри – о 22:00.



