«Ман Сіті» з Зінченком розгромив «Ліверпуль» в АПЛ

Українець зіграв повний матч.

«Манчестер Сіті» в гостях виграв у «Ліверпуля» 4:1 в 23 турі англійської прем'єр ліги, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі півзахисник «Ман Сіті» Ілкай Гюндоган не реалізував пенальті на 37-й хвилині. «Ліверпуль» двічі бив у площину воріт суперника.

Другий тайм розпочався із забитого гола Гюндогана на 49-й хвилині. Мохамед Салах зрівняв рахунок на 63-й хвилині, реалізувавши пенальті. На 73-й хвилині півзахисник «Сіті» Гюндоган оформив дубль з передачі Філа Фодена. Після чергової помилки воротаря «Ліверпуля» Аліссона гол на 76-й хвилині забив Рахім Стерлінг. На 83-й хвилині Фоден зробив рахунок розгромним - 4:1.

Український футболіст Олександр Зінченко зіграв повний матч

Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 50 (22), 2.«МЮ» - 45 (23), 3.«Лестер» - 43 (23), 4.«Ліверпуль» - 40 (23).

Фото: theguardian.com.