У Маріуполі цьогоріч побудують басейн олімпійського масштабу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що в Маріуполі Донецької області буде побудовано басейн олімпійського масштабу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він заявив 25 лютого в Києві на засіданні Ради розвитку громад та територій у відповідь на прохання мера Маріуполя Вадима Бойченка надати фінансову підтримку цьому проєкту.

«Ми обіцяємо вам побудувати басейн. Тим більше, що в рамках нашої програми ми будуємо десятки басейнів цього року. Тому у Маріуполі обов’язково побудуємо», - сказав Зеленський.

Своєю чергою мер зазначив, що Маріуполь розвиває масовий спорт на європейському рівні, і у місті вже реалізували унікальний проєкт у рамках України, запустивши роботу комунального підприємства «М-спорт».

«Масовим спортом в Європі займаються 50% жителів, а в Україні - лише 12%. Три роки тому спільно з футбольним клубом «Шахтар» ми розробили стратегію розвитку спорту. Як результат - сьогодні 42% жителів Маріуполя займаються масовим спортом. Це наше ключове досягнення», - підкреслив Бойченко.

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Він додав, що в Маріуполі наразі з'явилася можливість відкрити ще один об'єкт олімпійського рівня – це сучасний 50-метровий басейн «Нептун», який дасть можливість нашим плавцям стати майбутніми олімпійськими чемпіонами.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Ради розвитку громад та територій. На ньому представники влади різних рівнів обговорювали суспільно-політичні і соціально-економічні процеси, що відбуваються в державі на регіональному рівні.