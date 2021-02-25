Калитвинцев очолить «Олімпік» до кінця наступного сезону

Президент футбольного клубу української Прем'єр-ліги "Олімпік" (Донецьк) Владислав Гельзін підтвердив відставку головного тренера команди Ігоря Климовського.

Новим наставником донеччан стане Юрій Калитвинцев, який підпише контракт до кінця наступного сезону, повідомляє Sportarena.

"Найближчим часом Климовський перестане бути головним тренером "Олімпіка". На тренерському містку його замінить Юрій Калитвинцев, який у четвер буде представлений команді в якості нового наставника. Він укладе з "Олімпіком" контракт до кінця наступного сезону, тобто на півтора року", - заявив Гельзін.

Климовський очолював "Олімпік" з березня минулого року. Нині "олімпійці" посідають восьме місце у Прем'єр-лізі.

Калитвинцев у першу чергу відомий по роботі з юнацькою та національною збірними України.

Фото: Getty Images.