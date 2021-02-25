Де дивитися матчі 16 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 16-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) почнеться в п'ятницю, 26 лютого, поєдинком на київському стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського.

Стартовий матч туру «Десна» (Чернігів) - «Інгулець» (Петрове) о 19.00 покаже телеканал «Футбол 1», передає Укрінформ.

У другий ігровий день в суботу, 27 лютого, зустрінуться «Маріуполь» та «Дніпро-1» (14.00; «Футбол 2»), полтавська «Ворскла» і «Олександрія» (17.00; «Футбол 2»), ковалівський «Колос» і львівський «Рух» (19.30; «Футбол 2»).

На неділю, 28 лютого, заплановані поєдинки закарпатського «Миная» з донецьким «Олімпіком» (14.00; «Футбол 1»), донецького «Шахтаря» з луганською «Зорею» (17.00; «Футбол 1»), «Львова» з київським «Динамо» (19.30; «Футбол 1»).

Турнірне становище: «Динамо» - 34 очки (після 15-ти ігор), «Шахтар» - 33 (15), «Зоря» - 26 (14), «Десна» - 24 (15), «Ворскла» - 22 (15), «Олександрія» - 22 (15), «Колос» - 22 (15), «Олімпік» - 17 (14), «Маріуполь» - 16 (15), «Дніпро-1» - 14 (15), «Інгулець» - 12 (15), «Львів» - 12 (14), «Рух» - 10 (15), «Минай» - 10 (14).