«Колос» поступився «Руху» у матчі УПЛ

Футболісти «Колоса» програли у домашньому поєдинку львівському «Руху» (1:2) у 16-у турі чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

На стадіоні «Колос» голами відзначалися лише гравці «Руха». На 45-й та 90+6 хвилинах суперникам забивали відповідно Данило Кондраков та Микола Кухаревич, а на 35-й Роман Мисак відправив м'яч у власні ворота, передає Укрінформ.

На 90-й хвилині Віталій Гавриш ("Колос") не реалізував пенальті.

Вилучення: Мар'ян Мисик («Рух», 90), Денис Костишин ("Колос», 90+2).

Зустріч між «Маріуполем» та «Дніпром-1» завершилася унічию - 2:2.

Голи: Кирило Меліченко (34) і Андрій Кулаков (87) - Дуглас (13) та Артем Довбик (61, з пенальті).

Полтавська «Ворскла» з рахунком 3:1 обіграла вдома «Олександрію».

Владислав Кулач (39, 77 - з пенальті), Олів'є Тілль (70) - Владислав Бабогло (55).

На неділю, 28 лютого, заплановані поєдинки закарпатського «Миная» з донецьким «Олімпіком» (початок о 14.00; транслюватиме телеканал «Футбол 1»), донецького «Шахтаря» з луганською «Зорею» (17.00; «Футбол 1»), «Львова» з київським «Динамо» (19.30; «Футбол 1»).

Як повідомляв Укрінформ, у стартовому матчі 16-го туру чернігівська «Десна» у п'ятницю розгромила «Інгулець» (Петрове) - 3:0.

Андрій Тотовицький (34), Андрій Гітченко (57), Віталій Єрмаков (84).

Турнірне становище: «Динамо» - 34 очки (після 15-ти ігор), «Шахтар» - 33 (15), «Десна» - 27 (16), «Зоря» - 26 (14), «Ворскла» - 25 (16), «Колос» - 22 (16), «Олександрія» - 22 (16), «Олімпік» - 17 (14), «Мариуполь» - 17 (16), «Днепр-1» - 15 (16), «Рух» - 13 (16), «Ингулець» - 12 (16), «Львов» - 12 (14), «Минай» - 10 (14).

Фото: upl.ua.