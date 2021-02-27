«Рома» втратила лідера атак Джеко на перший матч проти «Шахтаря»

Провідний футбольний форвард італійського клубу "Рома" Едін Джеко не допоможе команді у найближчих поєдинках.

Боснійський нападник пропустить приблизно 15-20 днів через травму привідного м'яза стегна, повідомляє Calciomercato.

Таким чином, Джеко не зіграє в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти донецького "Шахтаря", який запланований на 11 березня. "Рома" сподівається, що другому поєдинку проти українського клубу (18 березня) форвард зможе вийти на поле.

Нинішнього сезону Едін Джеко у 25-ти матчах забив 10 м'ячів і зробив дві результативні передачі.

Фото: transfermarkt.com.