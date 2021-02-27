«Рома» втратила лідера атак Джеко на перший матч проти «Шахтаря»

«Рома» втратила лідера атак Джеко на перший матч проти «Шахтаря»

Укрінформ
Провідний футбольний форвард італійського клубу "Рома" Едін Джеко не допоможе команді у найближчих поєдинках.

Боснійський нападник пропустить приблизно 15-20 днів через травму привідного м'яза стегна, повідомляє Calciomercato.

Таким чином, Джеко не зіграє в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти донецького "Шахтаря", який запланований на 11 березня. "Рома" сподівається, що другому поєдинку проти українського клубу (18 березня) форвард зможе вийти на поле.

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Нинішнього сезону Едін Джеко у 25-ти матчах забив 10 м'ячів і зробив дві результативні передачі.

Фото: transfermarkt.com.

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