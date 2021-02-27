Унаї Емері: «Динамо» тренує Луческу, на якого всі рівняються

Головний тренер «Вільярреала» висловився стосовно майбутнього суперника в 1/8 Ліги Європи.

Головний тренер "Вільярреала" Унаї Емері прокоментував результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи, за підсумками якої іспанці зіграють з «Динамо», повідомляється на офіційному сайті «Вільярреала», передає Укрінформ.

«Динамо» - це команда, яка потрапила в турнір з Ліги чемпіонів. Її тренує Мірча Луческу, на якого всі рівняються. Це серйозний суперник, у нас буде хороше протистояння», - заявив Унаї Емері.

«Ми дуже раді Лізі Європи, але нам потрібно рухатися крок за кроком, зараз потрібно зосередитися на Ла Лізі. Чемпіонат Іспанії є нашим пріоритетом. Ми хочемо далеко пройти в ЛЄ, але найголовніше - добре виступити в 38 матчах Ла Ліги. Нам належить зіграти проти лідируючого «Атлетіко», який рідко програє. Це прекрасна можливість», - додав головний тренер« Вільярреала».

Нагадаємо, перший матч 1/8 плей-офф Ліги Європи проти «Вільярреала» «Динамо» зіграє в Києві 11-го березня. Початок матчу о 19:55 за київським часом.

Фото: EFE.