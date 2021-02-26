У «Динамо» мало шансів пройти «Вільярреал» - Сабо

На думку колишнього тренера, «Шахтарю» слід грати набагато сильніше, аби перемогти «Рому».

Колишній український тренер Йожеф Сабо оцінив для meta-ratings.com.ua суперників «Динамо» і «Шахтаря» в 1/8 фіналу Ліги Європи.

«У протистоянні з «Вільярреалом» шансів у «Динамо» не багато. Іспанці фаворити і, швидше за все, пройдуть нашу команду. Потрібно реально дивитися на речі, змагатися з іспанцями динамівцям буде складно.

Якщо «Шахтар» з «Ромою» збирається грати так, як в матчі-відповіді з «Маккабі», йому нічого не світить. На «Рому» настрій буде інший, Каштру є над чим попрацювати в плані психології своєї команди», - сказав Сабо.

Нагадаємо, що перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи пройдуть 11 березня, а зустрічі у відповідь відбудуться 18 березня.