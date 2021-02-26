Каштру: «Шахтар» гратиме не проти Фонсеки, а проти «Роми»

Головний тренер донецького футбольного клубу "Шахтар" Луїш Каштру прокоментував жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи, яка назвала суперницею його команди італійську "Рому".

Португалець високо оцінив талант наставника італійського клубу - свого земляка Паулу Фонсеки, повідомляє офіційний сайт донеччан.

"Наша мета - пройти далі. Ми вже грали проти дуже складних суперників, іноді успішно, іноді - ні. Сподіваємося, що цього разу все пройде добре. У 20-ти єврокубкових матчах "Шахтар" має 9 перемог, 6 нічиїх і 5 поразок. 2 поразки маємо від "Боруссії", по одній - від "Інтера", "Аталанти" та "Манчестер Сіті". Ми зустрічалися на своєму шляху з європейськими грандами і зрозуміли, що все можливо. Нині усі двері відкриті... Паулу Фонсека - це мій друг. Ми разом працювали в "Порту". Коли він пішов з "Шахтаря", я прийшов на заміну. В​він великий тренер з великими знаннями. Але гра буде не проти Паулу Фонсеки, а проти "Роми". Обидві команди прагнутимуть пройти до чвертьфіналу", - заявив головний тренер "Шахтаря".

Першу зустріч 1/8 фіналу ЛЄ "Шахтар" проведе 11 березня на виїзді, а матч-відповідь зіграє 18 березня в Україні.

Фото: shakhtar.com.