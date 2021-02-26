«Шахтар» і «Динамо» отримали суперників в 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА
Укрінформ
У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.
За вихід до чвертьфіналу турніру донецький «Шахтар» протистоятиме італійській «Ромі», київське «Динамо» у свою чергу зійдеться з іспанським «Вільярреалом», повідомляє Укрінформ.
Перші поєдинки 1/8 фіналу пройдуть 11 березня, матчі у відповідь - 18 березня.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА:
«Аякс» (Голландія) - «Янг Бойз» (Швейцарія)
«Динамо» (Київ, Україна) - «Вільярреал» (Іспанія)
«Рома» (Італія) - «Шахтар» (Донецьк, Україна)
«Олімпіакос» (Греція) - «Арсенал» (Англія)
«Динамо» (Загреб, Хорватія) - «Тоттенгэм» (Англія)
«Манчестер Юнайнтед» (Англія) - «Мілан» (Італія)
«Славія» (Прага, Чехія) - «Рейнджерс» (Шотландія)
«Гранада» (Іспанія) - «Мольде» (Норвегія).