Гутцайт вручив Світоліній орден "За заслуги" II ступеня

Перша "ракетка" України і №5 світового тенісного рейтингу Еліна Світоліна минулого року була удостоєна ордена "За заслуги" II ступеня.

У середу, 24 лютого, тенісистка отримала нагороду з рук міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта, повідомляє BTU.

На початку тижня Світоліна подолала позначку у 20 мільйонів доларів за призовим, ставши 19-ю тенісисткою в історії, кому підкорилося це досягнення.

У лютому Еліна дійшла до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії. Наступного тижня Світоліна має виступити на турнірі в Катарі.

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Нагадаємо, що в переможній колекції 26-річної української тенісистки є титули Підсумкового турніру WTA, WTA1000 в Дубаї, Торонто та Римі. Світоліна також була фіналісткою WTA Finals та півфіналісткою Вімблдону і US Open.

Фото: ftu.org.ua.