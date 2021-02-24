Світоліна зіграє на турнірі WTA1000 в Маямі

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна потрапила до заявочного списку турніру WTA1000 в Маямі (США), що пройде з 23 березня по 3 квітня.

Українська тенісистка раніше шість разів виступала в основній сітці Miami Open і свій кращий результат показала 2018 року, коли дійшла до чвертьфіналу, повідомляє BTU.

Відзначимо, на третьому місці в альтернативному списку на потрапляння в основу перебуваєя Марта Костюк. 18-річна українка може дебютувати на змаганнях у Маямі.

Загальний призовий фонд турніру ATP Мастерс та WTA -1000 Miami Open становить 6 млн 680 тис дол.

Фото: Getty Images.