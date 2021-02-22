Світоліна подолала позначку в 20 млн дол за призовими

Краща українська тенісистка Еліна Світоліна за підсумками Відкритого чемпіонату Австралії подолала позначку 20 млн дол за сумою зароблених призових за кар'єру.

Раніше 20 і більше млн долл вдавалося заробити лише 18-м тенісисткам, повідомляє BTU.

У Мельбурні Світоліна зачохлила ракетку після четвертого кола. У колекції українки титули Підсумкового турніру WTA, WTA1000 в Дубаї, Торонто та Римі, Світоліна також була фіналісткою WTA Finals та півфіналісткою на Вімблдоні та US Open.

Лідером за кількістю призових у WTA є американка Серена Вільямс, на рахунку якої понад 94 млн дол.

В АТР найбільше призових заробив серб Новак Джокович - понад 147 млн ​​дол.

Фото: btu.org.